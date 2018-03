Comisión de Nevada abre proceso contra "Canelo", peligra pelea ante Golovkin

Según el documento, que se hizo público este jueves, la comisión, que da luz verde a los combates de boxeo en la capital mundial del juego, recomendó la suspensión de Álvarez por dopaje.

"El uso, la ingesta y/o el consumo de clembuterol, de forma voluntaria o no, constituye una infracción en la reglamentación antidopaje", subrayó el director de la comisión, Bob Bennett.

El caso de Álvarez será examinado en la próxima reunión de la comisión el 18 de abril.

"Canelo" dio positivo en dos controles antidopaje al encontrar clembuterol en su organismo en febrero, durante su campo de entrenamiento en México, y fue suspendido provisionalmente el pasado 23 de marzo por la comisión.

"Respetamos el proceso de la Comisión Atlética Estatal de Nevada y presentaremos el caso de Canelo con determinación", dijo Golden Boy Promotions entonces en un comunicado emitido por Stefan Friedman.

"En su carrera, Canelo ha dado negativo más de 90 veces y nunca tomaría intencionalmente ninguna sustancia prohibida", añadió.

¿Carne contaminada?

"Como parte de las pruebas voluntarias a las que 'Canelo' Álvarez insistió previas a la pelea del 5 de mayo, uno de los resultados dio positivo por niveles de clembuterol, en línea con la contaminación de la carne que ha afectado a decenas de atletas en México en los últimos años", explicó a principios de marzo Golden Boy Promotions en un comunicado.

El clembuterol es un medicamento anabolizante que se utiliza para aumentar el peso o la masa muscular de un organismo.

"Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido", se había defendido Álvarez.

Golovkin no se creyó la versión de la carne contaminada y no dudó en acusar a "Canelo" de doparse.

Canelo' está haciendo trampas. Están usando esas drogas y todos pretenden como que no está pasando. ¿Y seguís preguntando sobre la carne? No tiene nada que ver con la carne", aseguró el kazajo, de 35 años, en su campamento de Big Bear, al este de Los Ángeles.

Golovkin y Álvarez ya se enfrentaron en septiembre, con un polémico empate que no contentó a ninguno.

"Yo gané ese combate", repitieron Golovkin y su entrenador, el mexicano Abel Sánchez.

Las puntuaciones fueron de 118-110 para 'Canelo', 115-113 para Golovkin y 114-114.

AFP.