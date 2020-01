Díaz, a pesar de un gran corte sobre su ojo izquierdo causado por un golpe involuntario de su oponente en la segunda ronda, fue elegido vencedor por unanimidad de los tres jueces (116-112, 115-113, 115-113).

"Esta lesión no cambió nada. Me aseguré de que no existiera. Sabía que era grave, pero estaba boxeando para convertirme en campeón mundial. Soy un guerrero", dijo Díaz, de 27 años, con 31 éxitos, incluyendo 15 antes del límite y una derrota.

Por su parte, Farmer, quien ahora tiene 30 victorias, cinco derrotas y un empate, también tuvo su cuota de preocupaciones al lesionarse la mano derecha en la primera vuelta.

"Me lastimé, pero no creo que haya influido, incluso si no pudiera usar mi jab como quisiera. No hay excusa. Hizo una gran pelea", dijo antes de ir al hospital para hacerse pruebas.

AFP.