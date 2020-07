Anthony Joshua visita Marbella en una pausa de su trabajo para defensa título mundial

El púgil de Watford (Inglaterra), de 30 años, iba a medirse con Pulev el pasado 20 de junio en Londres, con los títulos mundiales del peso pesado en juego, aunque el combate fue pospuesto debido a la pandemia de coronavirus y está previsto que pueda celebrarse el próximo noviembre.

Joshua es también supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) y campeón de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) y de la Organización Mundial de Boxeo (WBO), después de que recuperara los títulos el 7 de diciembre de 2019 en una pelea contra el mexicano-estadounidense Andy Ruiz Jr. disputado en Riad.

"Nunca me he visto de esta manera. Yo me veo como un igual a cualquier hombre, pero la gente me ve como el campeón de pesos pesados. Es un regalo", declaró el británico en un comunicado facilitado por los organizadores de esta visita a la Costa del Sol.

El campeón mundial aseguró que le "encanta" su trajo y que, "si la gente dice" que es "el mejor", lo único que hace es aceptarlo, y añadió para su profesión es clave tener mucho entrenamiento y descanso.

"A veces estás aquí, otras veces estás en otro lugar, por eso siempre digo: no dejes que el éxito se te suba a la cabeza y no dejes que el fracaso te llegue al corazón", resaltó.

AJ, como es conocido en el mundo del boxeo y que como aficionado fue campeón olímpico en Londres 2012, prepara su encuentro ante el búlgaro Kubrat Pulev, un púgil al que dijo que respeta, aunque tiene claro que peleará con él porque quiere demostrar lo "buen boxeador" que es cuando le venza.

Más de Anthony Joshua en Marbella. Así responde el campeón mundial a los fans que me corean el nombre de Tyson Fury; con una peineta.Está claro que el Joshua - Fury, que veremos en 2021 si todo va bien, paralizará al Reino Unido y al resto del Mundo. pic.twitter.com/cvxk0CqstN — Prensaboxeo (@prensaboxeo) July 11, 2020

Joshua, que ha recorrido Puerto Banús (Marbella), considerado uno de los puertos deportivos más lujosos y prestigiosos del mundo, y ha inaugurado la tienda The Concept, admitió que le "encanta estar" en esta localidad de la Costa del Sol, donde se siente como si estuviera en su "segundo hogar".

También se congratuló de que poco a poco vaya volviendo la normalidad, tras la pandemia de coronavirus, y de poder descansar durante unos días en Marbella junto con su familia y sus amigos, a la espera de su nuevo combate por el cetro mundial.