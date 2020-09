Manny Pacquiao podría pelear contra Conor McGregor este año

Sean Gibbons, presidente de Manny Pacquiao Promotions, dijo en un correo electrónico que una pelea entre el campeón mundial de ocho divisiones del boxeo y McGregor sería un "tremendo evento global".

A sus 41 años, Pacquiao no sube al ring desde que reclamó la corona de peso welter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) con una victoria sobre Keith Thurman en Las Vegas en julio de 2019.

Pacquiao ha combinado con éxito una carrera política en Filipinas, donde es senador electo, con el boxeo al más alto nivel.

McGregor, por su parte, ya enfrentó sin éxito a otro legendario boxeador, el rey de los pesos wélter Floyd Mayweather, en 2017.

Gibbons dijo que ambas partes están todavía "lejos" de llegar a un acuerdo para el combate, pero señaló que "es una de las peleas que están siendo consideradas para el regreso del senador (Pacquiao) en 2020".

"En algunas ocasiones se ha planteado la idea de que el senador Pacquiao y Conor McGregor peleen", dijo Gibbons, añadiendo que el irlandés había demostrado en su combate con Mayweather que era capaz de desafiar a "los mejores boxeadores del mundo".

Anyway all water under the bridge who gives a fook.I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.