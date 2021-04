"Pelenchín" Caballero, enfocado en otras metas luego de volver a la libertad

Por TVMAX



Celestino "Pelenchín" Caballero, conversó con TVN Noticias luego de pagar una pena de 5 años.

Celestino "Pelenchín" Caballero fue detenido en el año 2016 por tráfico de drogas, hoy ya goza de libertad y esto fue lo que señaló:

"Se intentó las cosas buenas muchos meses antes de lo ocurrido y bueno, uno piensa como poder sacar a la familia adelante de una u otra forma y es algo que vuelvo y reitero cuando la gente hace las cosas buenas no hay que cerrarles las puertas y eso fue lo que me pasó a mí y no se lo deseo a nadie", sentenció Caballero.

"Pelenchín" Caballero, escribió un libro donde explica todo lo que ocurrió en su caso; "Las cosas las plasmé en el libro, exactamente lo que me pasó y por qué, es algo triste y es algo doloroso, pero espero que el día de mañana yo podré decir públicamente todo y que no cometan ese error".

El excampeón mundial, no desmaya en su deseo de entrenar a los jóvenes en la disciplina del boxeo; "Si me gustaría entrenar a los jóvenes, me gustaría entrenar tener una buena cuadra y poder mandarlos internacionalmente".