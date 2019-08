'Manos de Piedra' Durán agradeció el gesto de aprecio de Rey Mysterio

“No saben lo contento que me puso ver estas fotos. Los que me conocen saben que antes de ser boxeador, quería ser luchador. Aprovecho para darle las gracias al champ Rey Mysterio por el detallazo que tuvo conmigo. ¡Eso no se ve todos los días papá! Las puertas de mi Panamá están abiertas para cuando quieras regresar”, fue parte del mensaje que publicó Durán en sus redes sociales.

Rey Mysterio fue uno de los luchadores que se presentó el WWE Live Panamá, que se efectuó el pasado domingo 25 de agosto, en la Arena Roberto Durán.

Rey Mysterio perdió con Randy Orton en la velada, pero se llevó el aplauso cariñoso de los presentes, por su gesto con Roberto Durán.