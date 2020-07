"Me da melancolía estar tanto tiempo inactivo; en cuanto me den luz verde estaré ahí arriba defendiendo el título", señaló Vargas en diálogo con los medios.

Vargas, con 34 victorias sin derrotas, 22 de ellas por la vía rápida, cumplió este lunes un año de haber defendido por quinta vez el título mundial de su división al vencer por decisión unánime al japonés Tomoki Kameda.

El púgil, de 29 años, reconoció que el aislamiento por la COVID-19 ha sido duro porque es algo sin antecedentes, sin embargo, ha podido mantener los entrenamientos, aunque aún no tiene fecha de su próximo combate.

Según el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, el retador de Vargas es el mexicano Luis Nery, pero el directivo dejó en el aire la posible fecha de la pelea por el cinturón porque dependerá de que desaparezcan los riesgos de contagio.

Vargas dejó claro que lo ideal sería que su próximo combate sea de título mundial, aunque advirtió estar abierto a pleitos a 10 asaltos para romper la inactividad.

"Si vamos directo a la exposición del título, yo no tengo problemas porque me sigo entrenando; si el regreso es a 10 rounds, lo hacemos o si es para defender, no tengo inconveniente porque soy campeón mundial para demostrar mi calidad", observó.

Además de haberse mantenido activo, señaló que ha cuidado la dieta para mantenerse en forma y ha perdido poca forma física, aunque no ha sido lo mismo estar aislado que en ritmo de combate.

Vargas explicó que espera mantenerse un buen tiempo en la categoría supergallo, pero admitió que en el momento en el que su cuerpo se lo pida subirá a la división pluma, en la que podría hacer una pelea a 10 rounds a puerta cerrada.

"Sería buena opción subir en las 126 libras (peso pluma) y ver cómo me siento", concluyó.