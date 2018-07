Relacionados Boxeadora Atheyna Bylon le dio el segundo oro a Panamá en Suramericanos

"Es difícil saber que no vas a estar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque estaba preparada para estos y prueba de ello es que en los clasificatorios tuve excelentes resultados y agarré medalla de oro. Pienso que en estos Juegos estaba lista para ganar otro oro para Panamá", sostuvo la peleadora.

Bylon, quien compite en los 75 kilogramos, señaló que la lesión que la aleja de Barranquilla 2018 es en la muñeca izquierda, y la misma se dio cuando entrenaba en México para los Suramericanos de Cochabamba, Bolivia.

"Es una lesión en la muñeca izquierda y se dio mientras guanteaba en México. Con esa lesión competí en los Suramericanos, pero cuando me la detectaron me dijeron que si no hacia un alto se me podría empeorar", apuntó la boxeadora.

Bylon por el momento centra su entrenamientos en la parte física y luego de tres meses, con una evaluación y consenso médico, podría volver a hacer algo de boxeo.

"Por el momento tengo una férula, la debo llevar por tres semanas, para luego hacer la terapia y ver cómo evoluciona la lesión, para poder pensar en hacer boxeo", dijo.

Agregó que espera regresar a los cuadriláteros para el torneo Mundial y Continental, que se deben dar en agosto y septiembre.

Panamá asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 -del 19 de julio al 3 de agosto en Barranquilla, Colombia- con una delegación de 123 deportistas.