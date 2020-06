El campeón mundial Navarrete anuncia estar listo para saltar al peso pluma

"Ya nos probamos en 126 libras (peso pluma) y no hay inconvenientes, solo esperamos detalles para dar el brinco o quedarnos en 122 (supergallo)", señaló a los medios.

Navarrete, de 25 años, venció por la vía rápida el pasado sábado a su compatriota Uriel 'Yuca' López en la pelea estelar de la cartelera de regreso del pugilismo a la Ciudad de México y aunque no mostró su mejor forma, ganó con claridad en un cartel sin público.

Al referirse a su futuro explicó que solo permanecerá en 122 si aparece una pelea atractiva. De lo contrario buscará establecerse en la categoría inmediata superior a la que posee la faja mundial.

El peleador ha sido uno de los más activos en todo el mundo en el último año y medio; en diciembre de 2018 se hizo del cinturón de la OMB al vencer por decisión unánime al ghanés Osaac Dogbe y desde entonces defendió el titulo cinco veces y retuvo la corona.

"Mi cuerpo me permite seguir peleando seguido y no hay razón para que no lo haga, estoy encantado de volver a pelear, en cuanto me hablen, voy", dijo al referirse a la posibilidad de aparecer en otra función a puerta cerrada mientas desaparece el riesgo de contagio de la COVID-19.

Navarrete suma 32 victorias, 28 por nocaut, con una derrota, y aunque pasa por un momento de madurez como peleador, este martes aceptó que el sábado se sintió lejos de su mejor forma, algo explicable porque ha tenido que entrenarse aislado para evitar el riesgo de contagio de coronavirus.

Al referirse a la función, entendió que los protocolos de seguridad garantizaron la seguridad de no contraer la COVID-19, pero fue algo molesto porque invadieron su privacidad.

"Fue molesto andar con cubrebocas, mascarilla, guantes y que invadan tu espacio en el camerino, pero la gente involucrada fue profesional y gracias a ellos no hubo riesgos", observó.

'El Vaquero' dijo estar recuperado tres días después del combate y listo para en un par de días volver al gimnasio en busca de recuperar su mejor forma deportiva y volver a pelear cuando tenga la oportunidad.

"Me gusta trabajar, en pocos meses hice cinco defensas y puedo seguir así", concluyó.