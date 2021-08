Salud mental El drama de la ciclista que se quitó la vida por quedar fuera de los Juegos Olímpicos

La muerte de la ciclista neozelandesa Olivia Podmore ha vuelto a agitar el mundo del deporte después de que Naomi Osaka y Simone Biles pusieran el foco sobre la importancia de la salud mental de los deportistas durante los Juegos de Tokio 2020.

La joven de 24 años, que sí estuvo presente en los juegos de Rio 2016, no fue seleccionada para representar a su país en las pasadas Olimpiadas de Tokio, a pesar de alcanzar las marcas mínimas para estar, fue hallada muerta en su casa de Cambridge en circunstancias que todavía están en investigación.

Horas antes de fallecer, la velocista publicó un mensaje en sus redes sociales: "El deporte es una salida increíble para mucha gente. Una lucha muy gratificante. El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro, pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad, como tener una casa, casarte, tener hijos porque lo has intentado dar todo por tu deporte, esas sensaciones también son diferentes”.

El ex campeón olímpico de remo Eric Murray, amigo de Podmore y quien se encontraba con ella el fin de semana previo a su muerte dando un paseo por el lago Hawea, describió su muerte como un "shock y una tragedia". "Ojalá hubiera dicho algo", dijo a los periodistas en Cambridge.

El fallecimiento de la joven deportista ha provocado un gran impacto en el país oceánico mientras amigos cercanos de la ciclista hacen un llamamiento para debatir sobre "la salud mental de los atletas".

"Hemos perdido una hermana, una amiga y una luchadora que perdió el deseo de luchar dentro de ella".

"Estamos viendo en Nueva Zelanda y en todo el mundo las implicaciones de la salud mental en la sociedad y en el deporte", remarcó Murray, al recordar a la tenista Naomi Osaka y la gimnasta Simone Biles quienes se retiraron de competiciones por "dificultades personales". En el caso de la gimnasta estadounidense, renunció a varias competiciones en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio.

Olivia Podmore formaba parte del equipo nacional de ciclismo de su país desde 2015. Fue plata en sprint por equipos y bronce en contrarreloj el Mundial juvenil de pista en Astana (Kazajistán). En 2016 participó en el Mundial sénior y en los Juegos de Río de Janeiro. En la prueba de keirin, su especialidad favorita, sufrió una dura caída junto a la española Tania Calvo de la que tardó en recuperarse. Alcanzó las marcas mínimas para participar en los Juegos de Tokio, pero no fue seleccionada para el equipo. Un golpe demasiado duro para su salud emocional.

Todos los indicios apuntan a un suicidio, aunque la Policía neozelandesa no descarta ninguna posibilidad. Desde que se conoció la noticia han llovido las críticas sobre la federación de ciclismo.

El dos veces olímpico Eddie Dawkins ha pedido, directamente, responsabilidades a Cycling New Zeland y a High Performance Sport New Zeland (HPSNZ), que es el organismo que aglutina al deporte de élite del país austral y que promueve a sus deportistas por el mundo.

Para Dawkins, amigo de Olivia y ya retirado, su muerte era evitable. “Es una maldita vergüenza, es terrible que esto haya sucedido. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Pero espero que, si sale algo positivo de algo así es que los deportistas empiecen a defenderse a sí mismos”.

El caso de la española Consuelo Álvarez

A inicio de los años 90, ocurrió un caso similar en España, con la ciclista Consuelo Álvarez, quien se preparaba para las Olimpiadas de Barcelona 92. La corredora de 26 años quedó fuera del equipo olímpico al no poder recuperarse de una lesión en la clavícula.

En diciembre de 1991 entró en una ferretería de León, su pueblo natal, compró una cuerda, la ató a una barandilla del sótano de su casa y se colgó de ella.

Pero para entender la tragedia de Álvarez hay que retrocer dos meses antes, en octubre de 1991, cuando recibió una carta de la Federación Española de Ciclismo en la que se le comunicaba que había perdido su beca anual del plan ADO 92 que ascendía a 1 millón 800 mil pesetas (10,818 euros aproximadamente), ingreso que le permitía dedicarse a tiempo completo a ser una atleta de alto rendimiento.

La carta, sin poco tacto y bastante escueta decía que “por no haber alcanzado el progreso deportivo que la federación dictamina”. La ciclista leonesa había sufrido dos lesiones consecutivas de clavícula, y su marido, Ángel Porto, denunciaba la situación: “Cuando ocurrió la segunda lesión en Suiza le dijeron que no podían tenerla más tiempo de vacaciones, ¡a una lesión le llamaba vacaciones!” En esta última ocasión “la mandaron a casa sola y tuve que ir al aeropuerto de Madrid a buscarla”.

Por esta irregularidad, el marido demandó a la Federación Española de Ciclismo y recordó cómo el estado anímico de su esposa se fue mermando por la imposibilidad de poder competir y la presión de perder su apoyo económico.