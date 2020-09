Una cigüeña con ritmo y gol es la mascota de la Copa Mundial de Futsal

Ivartito se ha presentado en la esfera digital con sus mejores pasos, acompañado de los bailarines de un estudio de danza local. Se ha podido ver el entusiasmo y la frescura juvenil de la mascota a lo largo de un baile que tiene como escenario las tres ciudades anfitrionas (Vilna, Klaipeda y Kaunas), haciendo parada en la imponente torre de Gediminas, una bella playa del Báltico y la isla de Nemunas, en el corazón de Kaunas.

Como mascota, Ivartito representará al torneo y a este deporte, repartiendo alegría e ilusión allá por donde va. Gracias a su carácter cordial y amistoso, es el personaje perfecto para formar parte del equipo del torneo. Su nombre, derivado de la voz lituana "įvartis", que significa "gol", es un guiño a la velocidad y la intensidad del futsal bajo palos. Desde 1973, la cigüeña es el ave nacional de Lituania y simboliza la diversidad ecológica del país y su belleza natural. También se considera que las cigüeñas traen calma, felicidad y buena suerte.

🥁 Introducing... Ivartito 🙌The official mascot of the FIFA #FutsalWC Lithuania 2021 🇱🇹Can you dance like Ivartito? 🕺💃Give it a try! 😀 pic.twitter.com/lXpyMAYae0