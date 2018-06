"Hemos hecho nuestro trabajo", pero "debemos dejar estos tres partidos atrás y concentrarnos en Dinamarca (rival de octavos), que es el momento de la verdad", dijo Dalic en la rueda de prensa posterior al encuentro contra los islandeses, en Rostov del Don.

"Lo más importante llega ahora para nosotros. Dinamarca es similar a Islandia, con carácter, disciplina y algunas individualidades de calidad", advirtió el seleccionador croata, tras un partido que jugó con nueve suplentes.

"He podido hacer que jugaran 21 jugadores. Todos han podido jugar, estoy orgulloso de eso", dijo Dalic, quien, no obstante, no se mostró contento con el gol encajado.

"Pero hemos ganado nueve puntos, somos los primeros de grupo con siete goles marcados y uno encajado. Creo que hemos jugado bien, no tanto como en los dos primeros partidos, pero tenemos nueve puntos, nadie esperaba eso", aseguró.

"Hemos hecho lo que queríamos. Islandia demostró carácter, disciplina, sabían lo que querían, pero quiero también felicitar a mis jugadores porque hemos ganado y era lo único que nos interesaba", concluyó.