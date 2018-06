Primer once del entrenador español Roberto Martínez como seleccionador belga en un Mundial. Va con todo.

No falta nadie. Boyata, como estaba previsto en el centro de la zaga, y toda la dinamita arriba: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Mertens, Hazard y Lukaku.

Line-up ! 🇧🇪🆚🇵🇦From where do you support us ? 😊Good luck @fepafut 😉#REDTOGETHER#WorldCup#BELPANpic.twitter.com/alqinO1byK