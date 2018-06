Bélgica presenta su lista para el Mundial con la duda de Kompany

Capitán también del Mánchester City, Kompany se lesionó en el minuto 55 del amistoso del sábado ante Portugal (0-0).

"Es muy difícil sacar conclusiones con el primer escáner al que se ha sometido Vincent. Veremos en los próximos días, en función del próximo examen y de las sensaciones del jugador, Tengo confianza en nuestro equipo médico. Haremos lo máximo porque esté presente", dijo Martínez.

"Está muy claro para nosotros, si no está en forma, no vendrá al Mundial y Laurent Ciman le sustituirá. Pero su mentalidad es un ejemplo para todo el grupo", añadió.

Según el reglamento de la FIFA, es posible reemplazar a "un jugador lesionado como muy tarde 24 horas antes del comienzo del primer partido de su equipo". En el caso de Bélgica, será el 17 de junio a las 15h00 GMT, 24 horas antes de enfrentarse a Panamá en Sochi.

En la lista de 23 futbolistas está Thomas Vermaelen (Barcelona), que también sale de una lesión.

El delantero Christian Benteke así como los defensas Christian Kabasele y Jordan Lukaku son las principales ausencias de la convocatoria.

Al contario, la presencia de Adnan Januzaj (Real Sociedad) es una sorpresa para muchos observadores.

Además de Panamá, en el grupo G Bélgica jugará también ante Túnez (23 junio) e Inglaterra (28 junio).

- La lista de 24 jugadores:

Porteros (3): Koen Casteels (Wolfsburgo/GER), Thibaut Courtois (Chelsea/ENG), Simon Mignolet (Liverpool/ENG)

Defensas (7): Toby Alderweireld (Tottenham/ENG), Dedryck Boyata (Celtic/SCO), Laurent Ciman (Los Angeles/USA - Joker médical), Leander Dendoncker (Anderlecht), Vincent Kompany (Manchester City/ENG), Thomas Vermaelen (FC Barcelone/ESP), Jan Vertonghen (Tottenham/ENG)

Centrocampistas (9): Yannick Carrasco (Dalian Yinfang/CHN), Nacer Chadli (West Bromwich Albion/ENG), Kevin De Bruyne (Mánchester City/ENG), Mousa Dembélé (Tottenham/ENG), Marouane Fellaini (Mánchester United/ENG), Adnan Januzaj (Real Sociedad/ESP), Youri Tielemans (AS Mónaco/FRA), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/CHN), Thomas Meunier (París Saint-Germain/FRA)

Delanteros (5): Michy Batshuayi (Chelsea/ENG, cedido al Borussia Dortmund/GER), Eden Hazard (Chelsea/ENG), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/GER), Romelu Lukaku (Mánchester United/ENG), Dries Mertens (Nápoles/ITA).

AFP.

🗒 This is our @FIFAWorldCup squad list ! Let’s go #REDTOGETHER to Russia ! 🇧🇪🔜 #WorldCup 🏆 pic.twitter.com/4FBWfiKZGJ