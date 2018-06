"Burger King ofrece una recompensa a las mujeres que queden embarazadas de las estrellas del fútbol. Cada una de ellas recibirá tres millones de rublos (unos 41.000 euros) y hamburguesas gratis de por vida", dice la publicidad de la cadena norteamericana, colgada en la red social rusa VKontakte, competencia de Facebook.

"Las mujeres que logren obtener los mejores genes de los futbolistas asegurarán el éxito de Rusia para las generaciones futuras. ¡Vamos, creemos en ustedes!", cierra la publicidad.

"Pedimos disculpas por nuestra declaración. Resulta muy hiriente", indicó este jueves Burger King, retirando el clip que generó enormes polémicas en redes sociales y en la prensa internacional.

Burger King promises $50,000 and lifetime whopper supply for Russian women able to get pregnant from any football celebrity (to transfer good genes to Russia) pic.twitter.com/su8lyfkt6N