Cissé: "No sé si es justa o no, pero hay que respetar la norma de la FIFA"

Aliou Cissé, seleccionador de Senegal, aseguró este jueves que no sabe "si es justa o no", pero dijo que "hay que respetar la regla del juego limpio", la que ha dejado a los 'Leones de Taranga' fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Senegal claudicó hoy en Samara a manos de Colombia (0-1), por lo que esta derrota, unida al resultado que se dio en el choque entre Japón y Polonia (0-1), hizo que senegaleses y japoneses quedaran empatados a puntos y a goles en la clasificación. Hubo, por lo tanto, que recurrir por primera vez en la historia de un Mundial a la norma del luego limpio.

Los africanos, que han recibido seis tarjetas amarillas en los tres partidos disputados en la fase de grupos, quedaron eliminados, mientras que el combinado asiático, que ha visto cuatro, avanzó a octavos de final.

"Estoy muy orgulloso de mi equipo y del trabajo que ha hecho. Senegal no se clasificó porque no lo mereció. La vida es así. La del juego limpio es una de las reglas que existentes en el torneo y hay que respetarla. Nos hubiera gustado caer eliminados de otra forma, pero así son las cosas; sabíamos cómo era esta regla", expresó un visiblemente decepcionado Cissé en la rueda de prensa posterior al choque.

"Es una de las normas de la FIFA y es una pena. No sé si es justa o no, pero es así. Somos un equipo muy comprometido y puede ser por eso que hayamos recibido más tarjetas amarillas que otros equipos. Mis jugadores conocían bien las reglas y, repito, es difícil jugar sin compromiso, sin pasión. No sé si es justa, pero no le puedo decir a mis chicos que salgan al campo a no recibir amarillas", señaló.

El seleccionador senegalés elogió, sin embargo, el "trabajo y compromiso" de sus jugadores y lamentó no haber visto portería en la primera mitad.

"Creo que podíamos haber marcado en el primer tiempo, pero no lo hicimos. Estuvo también el tema del penalti, que el árbitro decidió no pitarlo. Es una pena. En la segunda parte, no obstante, nuestro equipo jugó mejor y controlamos bien el partido", comentó.

"Estoy decepcionado por mi equipo, que lucha y pelea cada día por su país. Pero voy a seguir acompañándolos porque espero grandes cosas de ellos en el futuro", apuntó Cissé, capitán de la histórica selección de Senegal que llegó a cuartos de final en el Mundial de 2002.

Además, Cissé, aunque lamentó que no haya ningún equipo africano en octavos de final de Rusia 2018, puso de relieve la igualdad del Mundial y afirmó que el fútbol en África "está progresando mucho".

"Los resultados sobre el terreno de juego están demostrando que es difícil que un equipo africano avance. Sólo Nigeria y Senegal llegaron con vida al tercer partido", manifestó el técnico.

"Existe ese sistema de grupos, en el que a los africanos les toca enfrentarse con selecciones europeas, y eso no es fácil. Sin embargo, el fútbol africano está avanzando mucho, está progresando, y sé que vamos a ver grandes cosas en el futuro. Viendo a otros equipos como han jugado, no creo que debamos sentirnos inferiores; las distancias se están haciendo cada vez más pequeñas", aseguró Cissé.

"Ahora debemos seguir trabajando. Creo que el equipo de Senegal ha avanzado mucho, y no debemos pensar en la eliminación. De hecho, hay muchos equipos importantes eliminados en primera ronda, como Alemania", concluyó el entrenador.