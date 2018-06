Colombia 'tiene que ser protagonista' ante Japón

Aguilar ha asegurado que "todo el esfuerzo y las ganas" de la Selección Colombia están en ese primer partido del Mundial de Rusia 2018 y dijo que "hay equipo para jugar bien y ganar".

"Tenemos que tener la iniciativa y ser protagonistas; tenemos equipo para ello. No podemos dudar de eso porque tenemos jugadores para serlo. Es fundamental también mantener la solidez defensiva y la portería a cero: eso es algo importantísimo en estos campeonatos", dijo Aguilar, que atendió a los medios en el exclusivo Ski Resort Kazán, donde está concentrado el conjunto 'cafetero' en Rusia.

"Tampoco tenemos que dejar espacios. Es clave tomar la iniciativa, pero sin dejar espacios. Hay que tener confianza en este grupo, ya que hay equipo para jugar bien y para ganar. Esperamos que se pueda dar", añadió.

Además, el experimentado volante tiró del característico "no hay rival pequeño" cuando definió a la selección de Japón, el rival ante el que la 'Tricolor' inicia su andadura en la cita mundialista de Rusia.

"Es un equipo asiático, rápido, que automatiza el juego y se complementa bien. Empezar ganando es sumamente importante, y todo el esfuerzo y las ganas están enfocados en ese primer encuentro", comentó.

"No podemos caer nunca en el exceso de confianza: no hay rival pequeño y no podemos mirar a nadie por abajo, al igual que las favoritas tampoco puede hacerlo", declaró el mediocampista, quien estuvo convocado pero no jugó en el triunfo de hace cuatro años en Brasil sobre los nipones (4-1).

"No va a ser igual que en 2014. Ha habido muchos cambios (en Japón) y debemos estar preparado para eso. Éste es otro Mundial y las cosas son totalmente diferentes.

Preguntado por James Rodríguez, quien no se ejercitó el jueves con el grupo pero sí lo hizo hoy, Aguilar destacó la importancia de que "los 23 estén a disposición" de José Pékerman durante todo el campeonato.

"Lo vi (a James) trabajando con el grupo. Siempre es importante que los 23 que estamos estemos a disposición del 'profe'. Es clave que todos estén en plenitud de condiciones", expresó el futbolista del Deportivo Cali.