Costa Rica trata de dar un mensaje de unidad antes del decisivo choque contra Brasil

Tras la derrota contra Serbia el pasado domingo, las aguas no bajan tranquilas en el campo base de la Selección de Costa Rica en San Petersburgo y sus jugadores trataron este martes de transmitir un mensaje de unidad de cara al choque decisivo contra Brasil el próximo viernes.

Todo sucedió el lunes, durante el entrenamiento que realizó el combinado tico y transmitido en directo por la Federación de Costa Rica (Fedefut) a través de las redes sociales, en el que Johan Venegas y Giancarlo González se encararon durante un rondo.

La rápida retirada del video por parte de Fedefut y un mensaje anónimo en las redes sociales en el que se denuncia que la selección está dividida en tres bloques (los 'europeos' por un lado, los jugadores de la MLS por otro y finalmente los que juegan en campeonato local) disparó las alarmas entre la prensa costarricense.

"Fue una calentura, no pasó nada, es algo habitual. Después (los dos jugadores) estuvieron en el camerino comentando lo que pasó", aseguró este martes el capitán Bryan Ruiz.

"Es increíble que a un chisme sin pies ni cabeza escrito por un anónimo le estén dando tanta importancia", criticó a los periodistas sobre la supuesta desunión del grupo.

El capitán también negó malas relaciones de los jugadores con el seleccionador Óscar Ramírez y lo atribuyó todo a la derrota contra Serbia.

- Mensaje de optimismo -

De cara al partido del viernes, Ruiz trató de mandar un mensaje de optimismo: "Sueño con ganar a Brasil". Y pidió la ayuda de la afición y la prensa "para tratar de ganar un partido muy difícil".

El delantero Marcos Ureña admitió la frustración en el seno del grupo "porque el equipo pudo dar más, cometió muchos errores a nivel colectivo que nos llevaron a la derrota" contra Serbia.

"Pero me quedo con lo positivo: la actitud, las ganas, la garra, el deseo y algo más de suerte", añadió.

Ureña también se refirió a las informaciones que dicen que el estelar arquero del Real Madrid Keylor Navas no participa de la vida del grupo y que está al margen de la convivencia con el resto de sus compañeros.

"Hay que entender que Keylor anda aparte. Está en otro nivel que todos nosotros, pero eso no quiere decir que no sea un buen compañero, que no esté a gusto con nosotros. Solo le tenemos que dar las gracias por venir, gracias por defendernos y por hacer lo que hace en la cancha para ayudarnos", declaró.

El próximo viernes a Costa Rica no le queda otra que ganar a Brasil para no quedar eliminada del torneo, al menos arrancar un empate ante una Seleçao también muy necesitada después de igualar 1-1 en su debut contra Suiza.

"Somos conscientes de lo que puede pasar contra Brasil (eliminación) y eso no lo queremos", concluyó Ureña.

AFP.