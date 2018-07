El príncipe Enrique, optimista ante la semifinal de Inglaterra en el Mundial

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, concluyen hoy una visita de 24 horas a Irlanda, la primera que realizan a un país extranjero desde que contrajeron matrimonio el pasado mes de mayo."Por supuesto que sí", subrayó el nieto de la reina Isabel II cuando le preguntaron si "el fútbol vuelve a casa", en referencia al título de la canción "Three Lions (Football It's Coming Home)", que cantan los hinchas después de cada victoria del combinado nacional.Su respuesta animó el posado que efectuaron para los fotógrafos junto al presidente irlandés, Michael D. Higgins, y su esposa, Sabina, tras un encuentro privado en el que Meghan lució un ceñido vestido gris del diseñador Roland Mouret.La pareja llegó ayer a Dublín, entre fuertes medidas de seguridad y el enorme interés que despiertan los miembros de la familia real británica más populares del momento, clave para la ofensiva diplomática lanzada por el Gobierno de Londres para mejorar las relaciones con sus vecinos ante las incertidumbres que plantea su salida de la Unión Europea (UE).En este sentido, Enrique y Meghan se reunieron ayer con el primer ministro irlandés, el democristiano Leo Varadkar, con quien hablaron de temas de actualidad, como la inmigración o la igualdad de género, según fuentes oficiales.En su primera jornada en Dublín, también asistieron a una exclusiva "fiesta de jardín" en la residencia del embajador británico en la capital, Robin Barnett, donde charlaron con diferentes personalidades de la sociedad irlandesa.Ahí, Enrique no se pronunció sobre el partido del equipo inglés porque dijo, entre bromas, que no quería "ser un gafe".Los duques abandonarán la capital irlandesa hoy por la tarde, antes de lo previsto, para regresar al Reino Unido y no perderse la primera participación de su selección nacional en una semifinal mundialista desde 1990.Antes, visitaron el estadio Croke Park para presenciar una exhibición de deportes gaélicos en este templo del nacionalismo irlandés, escenario del primer "Domingo Sangriento", en el que tropas británicas asesinaron a 14 civiles durante un partido en 1920, en plena guerra de la independencia.También pasearán hoy por la prestigiosa universidad Trinity College Dublin, donde examinaron en su biblioteca los famosos grabados del "Libro de Kells", una de las obras más importantes del cristianismo celta en el Medievo.Concluirán su periplo dublinés con una parada en el "Memorial de la Hambruna", donde recordarán al millón de irlandeses que abandonó la isla entre 1845 y 1849 por culpa de una plaga en los cultivos de patata, creando una situación de miseria que se vio agravada por la represivas leyes de la ocupación británica.Asimismo, Meghan recibirá en el Museo de la Inmigración Irlandesa (EPIC) una copia de su árbol genealógico, que le emparenta con la irlandesa Mary McCague, nacida en la localidad de Ballinasloe en 1829, según han adelantado los medios.

EFE