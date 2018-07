Griezmann se prepara para vivir "muchas emociones" ante su amigo Godín

La relación de Griezmann con Godín es especialmente fuerte ya que el capitán charrúa tuvo desde el principio una gran importancia para él en la capital española.

"Diego es un gran amigo. Estoy todos los días con él en el vestuario o fuera del campo. Es el padrino de mi hija y supondrá muchas emociones para mí", afirmó Griezmann en una conferencia de prensa, un día después del triunfo 4-3 sobre Argentina y pensando ya en el choque del viernes en Nizhni Nóvgorod contra la 'Celeste'.

"Cuando mi fichaje por el Atlético le llamé y me animó", cuenta Griezmann sobre el momento en el que decidió salir de la Real Sociedad para probar suerte con los 'colchoneros', en 2014.

Griezmann contó que su "relación con Uruguay" se remonta a su etapa en San Sebastián, "con un entrenador uruguayo (Martín Lasarte) y un compañero uruguayo, Carlos Bueno. Con él comencé a ver partidos del Peñarol", subraya.

"Es una nacionalidad que me encanta, son gentes que adoro. Tengo un poco su estilo, no me rindo nunca y me entrego al máximo", añadió.

El atacante francés tiene claro que Godín, con reputación de defensa central férreo, no le dará ninguna facilidad.

"Godín no va a ser más suave, no lo creo. Lo sabe todo de mí y yo conozco todo de él. Se va a decidir en detalles. Habrá que tener cuidado a balón parado y en los contragolpes", estimó.

Un partido "desesperante"

"Uruguay va a jugar su partido, se va a tomar su tiempo, se van a caer, van a ir a protestar al árbitro. Es lo que hacemos en el Atlético. El partido va a ser desesperante, van a querer llevarnos a su terreno", advirtió.

El volante ofensivo Florian Thauvin, que también compareció ante los periodistas este domingo en plena resaca tras la victoria 4-3 ante la Albiceleste, dedicó palabras de elogio a la dupla de centrales 'colchoneros' de Uruguay.

"Godín y Giménez no cometen errores. Habrá que intentar buscarles la espalda, encontrar espacios, les puede faltar un poco de velocidad", estimó el jugador del Marsella.

Uruguay se impuso 2-1 al Portugal de Cristiano Ronaldo en su partido de octavos, el sábado en Sochi, con un doblete de Edinson Cavani, que terminó el partido lesionado.

Griezmann destacó las cualidades del jugador del París Saint-Germain.

"Es su mejor atacante, no se rinde, en el área necesita apenas uno o dos toques para tirar", destacó. "Si está lesionado, eso cambia mucho las cosas. Pero si no puede jugar tienen a Christian Stuani, otro atacante molesto que va a defender también", señaló.