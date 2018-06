Se rumoraba que Hernán Darío Gómez le pidió a Gareth Southgate piedad durante el partido, según Diario AS, pero ante los medios de comunicación, el "Bolillo" Gómez aclaró el caso:

"Fifa entró al camerino y nos dijo que no era un Mundial para entrar a peleas y a problemas, entonces yo le dije que nosotros parábamos, entonces cuando salía del camerino le dije al técnico de Inglaterra que entiende español que nosotros no vamos a pelear más vamos a dedicarnos a jugar y espero que ustedes también, me dijo que no había ningún problema porque estaba muy complicado el partido".

Panamá perdió este partido por goleada de 6-1.