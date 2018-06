Hierro advierte que España debe evitar cualquier relajación ante un Marruecos eliminado

"Sabemos que Marruecos es una muy buena selección, un equipo difícil, con mucha movilidad en la parte de arriba, un equipo con calidad, que ataca con mucha gente", dijo Hierro en la rueda de prensa previa al encuentro de la tercera fecha del Grupo B mundialista.

"Matemáticamente no estamos clasificados, entonces hay que darle la importancia que tiene al partido", aseguró.

España lidera el grupo empatada a cuatro puntos con Portugal, mientras Irán es tercero con tres unidades.

El seleccionador español insistió en que el hecho de que Marruecos, último clasificado de la llave, esté ya eliminado no significa que vaya a bajar los brazos, por lo que pidió concentración a los suyos.

"Sabemos que va a ser un rival peligroso, y sobre todo, porque muchas veces se tiende a relajarse por un tercer partido, y nosotros no podemos, tenemos que tener los ojos muy abiertos", aseguró el técnico español.

Hierro afirmó no darle demasiadas vueltas a lo que pueda hacer el rival, sino que hay que "tener mucha confianza en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, lo que podemos desarrollar, y a partir de ahí somos un equipo, todos defendemos y atacamos colectivamente".

"Hay que tener fe y no pensar cómo puede plantear el partido Marruecos", añadió el técnico de la 'Roja', que preguntado por la posibilidad de poner más 'músculo' en el centro del campo, fue tajante: "nosotros somos otra cosa".

"Tenemos nuestras condiciones, nuestro físico y nuestra forma de entender el fútbol y el 'músculo' no va para nosotros", dijo Hierro, en referencia al juego de toque español.

Paso a paso

El seleccionador no ocultó que el deseo del equipo sería acabar en la primera posición de la llave, lo que, sobre el papel, le evitaría algunas de las principales favoritas en las siguientes fases.

Pero, antes de pensar en posibles rivales en octavos, "estamos pensando en hacer un buen partido, clasificarnos y si es primero de grupo mejor", afirmó el seleccionador español, cuyo equipo no pudo hacer el entrenamiento oficial en el estadio de Kaliningrado para preservar el estado del césped tras las lluvias caídas en los últimos días.

Los jugadores españoles tuvieron que realizar la práctica en otro estadio, aunque Hierro afirmó que no habrá problemas con el césped para el partido.

"El césped no nos preocupa nada, acabamos de verlo, está en perfectas condiciones, no va a ser impedimento, está muy bien", insistió el técnico español durante la rueda de prensa celebrada en el estadio de Kaliningrado donde tendrá lugar el encuentro el lunes.

Llegado al cargo de manera sorpresiva tras la destitución de Julen Lopetegui, después de firmar como entrenador del Real Madrid, Hierro aseguró este domingo que se siente plenamente entrenador y no acompañante de un grupo autogestionado.

"El primer día que me puse el chándal ya era seleccionador, no hay otra, desde el primer día que me puse el chándal, para mí mentalmente soy el entrenador", concluyó el técnico español.