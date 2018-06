Higuaín contra la tierra que lo vio nacer

Su padre Jorge, apodado "El Pipa", fue un futbolista profesional que se desarrolló como defensa durante casi dos décadas en Argentina. Solo salió de su país para jugar una temporada en el Stade Brestois, en la campaña 1987-1988.

Un día de aquella temporada en que Jorge Higuaín defendía los colores del equipo de la ciudad de Brest, el 10 de diciembre de 1987, nació Gonzalo, el "Pipita", un delantero que se hizo famoso en River Plate, creció en el Real Madrid, brilló en el Nápoles y ahora marca diferencias en la Juventus de Turín.

Pero, hace 12 años, tomó una decisión que marcó su carrera para siempre: eligió Argentina por encima de Francia.

Era noviembre de 2006 e Higuaín acababa de marcarle dos goles al archienemigo Boca con la casaca de River cuando el seleccionador galo Raymond Domenech se interesó por sus servicios para disputar un amistoso contra Grecia.

Gonzalo "todavía no quiere jugar para Francia, (porque) tiene otras expectativas", dijo entonces su padre Jorge.

El "Pipita" se había marchado con apenas unos meses de vida a Argentina y se crió allí hasta que el Real Madrid fue a buscarlo en enero de 2007. Con pasaporte francés, sin contar como extracomunitario y como una de las promesas más firmes del fútbol sudamericano, Higuaín hizo las maletas y viajó a la capital de España. Con Argentina en el corazón y la tramitación de su ciudadanía en marcha para poder representar a la Albiceleste.

- Argentina en el corazón -

"No se lo puede llevar al seleccionado francés a los empujones (...) El tema es que no puede jugar para Argentina porque es francés. Además, se malinforma y se crea una situación de confrontación. Gonzalo podría jugar para Argentina si cambia la nacionalidad y eso no lo puede hacer de un día para otro", señaló su padre.

"Del seleccionado argentino no lo llamó nadie y todo se agrava porque es francés y no argentino. En cambio, en Francia hay un técnico interesado, aunque mi hijo tiene 18 años, no habla francés, iría a un vestuario que no conoce... Vamos a ver qué es lo mejor para él", añadió.

Domenech lo volvió a intentar unos meses después pero volvió a encontrarse con la negativa de toda la familia.

"De 18 años, 17 y medio los vivió en Argentina, tiene padres argentinos, tiene todos sus afectos aquí. Quiero que sea feliz, a mí me encantaría que juegue para Argentina, pero por los papeles hoy no puede hacerlo", apuntó su padre.

"Ha sido una elección con el corazón. Todos mis amigos, mi familia y mi fútbol son de allá, no podía tomar otra decisión", explicó Gonzalo, en un paso hacia la Albiceleste.

- Como Maradona -

A los "Bleus" les había ido bien con David Trezeguet, otro delantero de ascendencia argentina que brilló con la selección francesa durante una década, haciéndola campeona del mundo en 1998, y querían repetir la fórmula.

Pero Higuaín tenía otros planes y, así, debutó con la Celeste y Blanca en octubre de 2009, en un encuentro de eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica ante Perú. Argentina ganó 2-1 y el "Pipita" se estrenó como goleador.

"Desde el primer minuto que me preguntaron dónde quería jugar, no tuve ninguna duda. Viví siempre en la Argentina, y haber nacido en Francia fue algo circunstancial, aunque sea un país al que también le estoy agradecido", ha dicho siempre que le han preguntado.

"Pasé 18 años en Buenos Aires antes de irme a España (a jugar a Real Madrid) y no tenía ninguna duda de la Selección donde soñaba jugar. Me hubiera arrepentido si no jugaba para la Selección Nacional. Yo soy argentino, de los pies a la cabeza y cada vez que piso la Argentina no pienso en ir a otro lado que a mi barrio", añadió.

Higuaín disputa en Rusia-2018 su tercer Mundial y, desde hace casi una década, se ha convertido en indiscutible para una selección donde es el quinto máximo goleador de su historia, con 32 tantos, empatado nada más y nada menos que con Diego Maradona.

Y si tuviera que resumir el porqué de su decisión, lo haría así:

"Hay cosas que tiene la Argentina que no pueden comprarse ni con toda la plata del mundo, como los asados, los vestuarios, el truco (un juego de cartas), los amigos, los mates a la mañana y varias cosas más, que uno recuerda día a día".

