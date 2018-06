El líder del juego español Andrés Iniesta confirmó este martes, en una entrevista publicada por el diario español AS en su página web, que el Mundial de Rusia debería ser el último de su carrera, pero no descarta continuar jugando con la selección después del torneo.

"Es cierto que este Mundial seguramente pueda ser mi última aparición" en la selección, dijo el centrocampista ofensivo de 34 años, que viene de abandonar el Barcelona para incorporarse al Vissel Kobe de Japón.

"Pero una vez acabe, se analice todo y se empiece en el otro lado veremos las circunstancias. No descarto seguir, aunque entiendo que es difícil", señaló. "No vendría por lo que he hecho, sino si estoy en las condiciones", añadió.

Icono del fútbol español después de su gol en la final del Mundial-2010 contra Holanda (1-0 en la prórroga), Iniesta declaró en marzo que la Copa del Mundo de Rusia (14 de junio - 15 de julio) sería probablemente "su última aparición" con la camiseta de España.

Pero el actual seleccionador Julen Lopetegui no dudó en septiembre a la hora de acordarse de David Villa (35 años), que juega en los Estados Unidos en el New York City FC, lo que permite pensar que la decisión de Iniesta de abandonar el Barcelona por el modesto campeonato japonés no sería un obstáculo para una futura convocatoria.

"Será mi último Mundial y eso lo hace todavía más especial", continuó Iniesta, que ha marcado 14 goles en 126 partidos con España.

"Pero no quiero tener en la cabeza que sea el último, sino afrontarlo como el primero. No quiero pensar en que será el último porque te puede cambiar un poco la mente. Por lo tanto lo afronto como si fuera el primero, como un reto muy grande. Venimos además de dos decepciones (Mundial-2014 y Eurocopa-2016) y ojalá este nos deje otro sabor", aseveró.

Iniesta se mostró por otra parte confiado en las opciones de España, que en el grupo B se enfrentará a Portugal, Marruecos e Irán.

"Creo que esta Selección puede pelear por cosas buenas", indicó. "El equipo llega bien, tiene una mezcla muy buena de juventud y experiencia. Soy optimista", concluyó.

Iniesta oficializó el pasado mes su salida para el Kobe después de 22 años perteneciendo al Barcelona, donde llegó con 12 años y con el cual ha ganado 32 títulos, el último de ellos la liga española.