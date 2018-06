"Sabemos que necesitamos más ofensiva. No tenemos mucha pegada. El equipo no tiene mucha pegada. Pero eso no es de ahora. Creo que a la hora de buscar esa pegada debemos seguir manteniendo el orden. Es ahí donde creo que estamos trabajando para conseguirlo", apuntó el meta del Dinamo Bucarest en declaraciones a FIFA Televisión.

El portero del cuadro panameño realzó la figura de Harry Kane, el delantero inglés. "Harry Kane es un jugador estupendo, que aparte de estar en un gran club, lo quieren los mejores clubes de Europa", afirmó.

"Lo que queda es evitar que tenga muchos ocasiones para anotar. Es un jugador de área y hay que estar muy pendientes a él", dijo el arquero.

Penedo, no obstante, considera que Panamá, que en Rusia 2018 debuta en un Mundial, tiene que mantener su idea. "El equipo tiene que mantenerse igual. Los cambios tienen que tratar de resolver algún problema que esté pasando durante el partido y lo que tenemos que buscar es no salirnos de nuestro libreto, de lo que veníamos haciendo", señaló.