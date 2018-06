"Lo que se habló en el camerino fue siempre deseándole lo mejor a los muchachos que se quedan, que vamos a estar fuera y también estaremos con ellos de corazón cualquier apoyo que ellos necesiten nosotros se los vamos a brindar con los brazos abiertos."

Sobre su retiro de la selección, Luis Tejada declaró:

"Yo creo que este momento nadie se lo espera, pero si tenía que llegar algún día y todavía no me lo creo porque me recuerdo el primer gol que metí en la selección y hoy toca decir adiós, la verdad no me lo creo pero hay que vivir la realidad, Blas y Tejada dicen adiós, decirle a la gente que gracias por todo por su apoyo incondicional y ahora apoyar el ciclo que se viene y su proceso".