Joachim Löw, el seleccionador alemán, mantiene 27 jugadores concentrados y cuatro de ellos deberán ser descartados antes del 4 de junio, fecha límite de la FIFA para anunciar los 23 elegidos para el Mundial.

Pero un poster de la Mannschaft fue difundido en la página de internet de la Federación Alemana (DFB), mostrando los nombres de los jugadores en lenguaje de signos. En esta fotografía aparecen 23 jugadores, lo que provocó el enfado de Bierhoff ya que esta torpeza parece inidicar los cuatro descartados.

El portero Kevin Trapp, el defensa Jonathan Tah, el medio Sebastian Rudy y el goleador Nils Petersen no están en la foto. Son justamente los cuatro jugadores que, según muchos analistas, tienen más opciones de no viajar a Rusia.

"Debe ser un descontrol, no sé de dónde viene, pero voy a investigar. No ha debido pasar, esto me enfada, pero no es una indicación de la selección final", dijo.

La Mannschaft juega el sábado contra Austria, en partido de preparación, y el anuncio de los cuatro descartados se hará normalmente tras este encuentro.

Alemania, defensora del título, empezará en el Mundial de Rusia dentro del grupo F, contra México, Suecia y Corea del Sur.