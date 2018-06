Matthäus critica a Özil por su juego y por la foto con Erdogan

"Con Özil tengo a menudo la impresión de que no se siente bien en el campo con la camiseta del equipo nacional, que no está libre: casi como si no tuviera ganas de jugar", acusa el martes el exinternacional en su crónica en Bild.

"No veo corazón, ni alegría, ni pasión", afirma en alusión al jugador del Arsenal de origen turco, pidiendo incluso al seleccionador Joachim Löw que busca alternativas para el próximo partido ante Suecia.

Matthäus no dudó tampoco en volver a la polémica reciente por las fotos de Özil regalando una camiseta a Erdogan.

El mítico exjugador del Bayern de Múnich, que participó en cinco Mundiales, estima que Özil se equivoca al guardar silencio desde que se publicara la foto: "Özil no ha comprendido por qué existe una polémica así sobre él en Alemania. No es consciente de lo que la gente espera de un jugador de la selección nacional de Alemania. Hubiera estado bien que, después del error de las fotos de Erdogan, hubiera reafirmado su compromiso con Alemania".

Estas críticas de Matthäus llegan dos días después de que Alemania perdiera ante México (1-0) en su primer partido en el Mundial de Rusia, lo que complica el futuro de los vigentes campeones del torneo dentro del Grupo F, donde están ahora presionados para ganar a Suecia el sábado en Sochi.

AFP.