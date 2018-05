La estrella de la selección egipcia, Mohamed Salah, tiene "confianza" en llegar al Mundial de Rusia, señaló este domingo en su cuenta de Twitter, un día después de salir lesionado en la final de la Liga de Campeones que el Liverpool perdió 3-1 ante el Real Madrid.

"Fue una noche muy dura, pero soy un luchador. A pesar de los pronósticos, tengo confianza en que llegaré a Rusia para hacerles sentir orgullosos. Su amor y su apoyo me darán la fuerza que necesito", escribió dirigiéndose a sus aficionados.

El egipicio se retiró del terreno de juego del Olímpico de Kiev entre lágrimas a la media hora de juego con un problema en el hombro. Luego el Liverpool cedió ante el Real Madrid, que logró su 13ª Copa de Europa, la tercera consecutiva.

Salah se lesionó en una acción en la que se fue al suelo junto al capitán del Real Madrid Sergio Ramos.

"Perdimos a un jugador importante y Egipto puede haber perdido a un jugador importante para la Copa del Mundo", alertó el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, tras el partido.

Pero horas después la Federación Egipcia de Fútbol (EFA) expresó su "optimismo" sobre la participación de Salah en el torneo que comienza el 14 de junio.

"Atendiendo al diagnóstico" brindado a la federación, el médico del equipo nacional Mohamed Abu al-Ala "expresó su optimismo", tuiteó la EFA.

Se trata de una "lesión en los ligamentos de la articulación del hombro", especificó la federación según la información recibida del Liverpool.

Egipto, que juega su primer Mundial desde 1990, comenzará su participación en Rusia el 15 de junio contra Uruguay. La selección africana también se medirá dentro del grupo A al país anfitrión, Rusia, y a Arabia Saudita.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e