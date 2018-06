Sampaoli confirma que Di María y Agüero acompañarán a Messi ante Islandia

La Albiceleste saltará al Spartak Stadium con Willy Caballero en el arco; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico en defensa; Javier Mascherano y Lucas Biglia en el centro del campo; con Messi, Meza y Di María como mediapuntas y Agüero como delantero puro.

"Me parece que llegamos a un punto en el que el equipo llega consolidado detrás de una idea, muy bien preparado. Espero una Argentina decidida, con muchos valores para demostrar que sigue siendo una potencia futbolística", señaló Sampaoli al principio de su comparecencia.

"Además de los rendimientos individuales, hemos analizado las compatibilidades y tener a un jugador como Leo, que hay que conocer muy bien en el momento que se decide cada jugador" a la hora de optar por un futbolista, añadió sobre los criterios para elegir su once.

Los periodistas preguntaron al exentrenador del Sevilla por la elección de Mascherano y Biglia en el medio.

"Evalué un montón de situaciones que me permitieron llegar a este partido, mi idea es proteger el centro del campo, teniendo un lateral como Salvio, necesitamos jugadores con mayor inteligencia defensiva", respondió.

Además Sampaoli se refirió al debut ante Islandia, un equipo que jugará su primer partido en un Mundial.

"Tienen mucha energía, es un equipo muy duro, mete mucha densidad de gente atrás. Estuvimos preparando este partido con mucho respeto, porque Islandia nos puede hacer pasar un mal momento", dijo.

Los medios españoles se interesaron por la opinión del técnico sobre la destitución de Julen Lopetegui al frente de la selección española y la llegada de Fernando Hierro al puesto de seleccionador el miércoles, cuando faltaban dos días para el debut en Rusia-2018 de la Roja, que se plasmará este viernes ante Portugal.

"Un poco sorprendido por la noticia, pero dar una opinión de algo que desconozco sería irresponsable. Conozco a Lopetegui, me parece muy serio y honesto. Me sorprendió la noticia pero no puedo emitir una opinión porque no tengo precisión para opinar", apuntó 'Sampa'.