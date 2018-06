Southgate, sobre la filtración de su alineación: "hay que quitarle hierro"

El técnico del combinado británico reconoció que esa filtración no ayuda a su equipo y sí a su rival, dijo entender a los medios de comunicación y quiso quitar importancia al asunto.

"Entiendo que los medios tienen que informar sobre las noticias. La única observación que tuve es que era una ventaja para cualquiera conocer la táctica rival. No espero que los medios sean aficionados. Están aquí para hacer su trabajo. Querrán que juguemos bien, pero la semana pasada se sacó la alineación tres días antes del partido. No es algo que podamos controlar", declaró.

"Para mí no hay agitación alrededor. Hay que quitarle hierro. Estoy muy relajado. Nada que se publique cambia cómo queremos trabajar con los medios. Queremos que nuestros jugadores saquen sus historias para sus aficionados", agregó.

Asimismo, comentó que el "entorno" general entre medios de comunicación y jugadores es positivo y recordó que tanto jugadores como prensa tienen que convivir mucho tiempo alejados de sus casas y de sus familias.

"Ellos tienen que tener contenidos y nosotros resultados. Es como estar de vacaciones en familia, a veces nos volvemos cansinos. Pero si los rivales conocen nuestra alineación es una ventaja para ellos, pero los medios no tienen que protegerla", señaló.

También habló sobre el encuentro ante Panamá, el segundo de su equipo y que podría servirle para clasificarse a octavos de final si consigue una victoria.

"Estudiamos la forma y los principios de juego de Panamá. También su estilo y tal vez nos centremos en un par de cualidades de jugadores. Pero no solemos fijarnos en un jugador concreto. Va a ser lo mismo contra Brasil o Alemania. Lo importante es conocer los puntos débiles del rival y por dónde pueden venir", explicó.

"Hemos hecho nuestros deberes con respecto a Panamá, hemos analizado todos los partidos de clasificación. No esperamos muchas sorpresas. Son un equipo con mucho orgullo. Su camino hacia el Mundial es excelente. Sacaron de su grupo a Estados Unidos y es un logro. Intentarán reaccionar de su último partido y será duro", espetó.

Además, cuestionado por la aportación de sus delanteros, recordó que todos los que tiene Inglaterra en el Mundial han marcado goles en sus clubes y dejó claro que son excelentes.

También dijo que estaba contento porque Harry Kane haya marcado dos goles: "Es bueno que haya hecho un par porque ya no tendremos que lidiar con preguntas de por qué no marca", reconoció.

Cuestionado por las causas por las que las selecciones sudamericanas no están rindiendo al cien por cien en Rusia, explicó que siempre es complicado para equipos de otro continente disputar un campeonato fuera de su lugar de origen.

"La historia lo demuestra. Hasta que Alemania no ganó en Brasil, era complicado para los europeos. Hay que remitirse a la historia, pero hay que intentar sobreponerse a ella y no hay razón para que no se pueda hacer", argumentó.

"Hemos visto que grandes equipos han tenido dificultades en el Mundial. Ha sido un tema generalizado. No podemos despistarnos de ninguna forma. Tenemos que centrarnos en nuestro juego. A los chicos les digo cómo vamos a enfocar el torneo. Somos un equipo hambriento que puede demostrar que podemos expresarnos con el balón. Tenemos que jugar con cabeza y seguir mejorando", culminó.