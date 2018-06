"Le tengo como un hermano menor, intento cuidarlo. Hoy me sentí triste, ya que cuando devolví un balón a Costa Rica, me insultó. Tenía razón, ya que le habían dado mucha cera, pero aquel balón no nos iba a dar el triunfo. Me quedé muy triste con su actitud y así se lo recordé luego", contó.

Entiende la reacción de Ney, que lloró tras la victoria: "Es normal que Neymar tenga que desahogarse, se sacó un gran peso de encima. Para el tercer partido ya estará mucho más tranquilo".

Una victoria muy sufrida: "Cuando uno gana un partido así, automaticamente te da tranquilidad para el siguiente encuentro. El gol se resistió, pero nuestro gran mérito fue no desfallecer y seguir luchando. Así vamos hasta la final".