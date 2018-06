"Hicimos un gran partido por parte de todos. Los últimos dos partidos no encontrábamos el juego que queríamos porque nos topamos con equipos que nos manejaban bien la pelota, pero hoy fue distinto y estamos muy felices. Las oportunidades que tuvimos las supimos concretar y esa fue la gran diferencia", indicó a Efe.

Torreira, que se estrenó en el Mundial en la alineación titular, destacó que pese a que hubo un cambio de esquema el equipo se adaptó perfectamente.

"Hoy me tocó jugar de titular en un esquema que no veníamos haciendo, pero que habíamos ensayado en los entrenamientos. El entrenador me pidió que tratara de ayudar a los defensores porque nos podían complicar con el juego aéreo y que les diera más libertad a los volantes centrales, que diera equilibrio. Creo que todo salió bien", explicó.