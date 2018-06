La periodista estaba en una intervención en directo desde Saransk cuando un hombre apareció de repente, le tocó un pecho y le besó en la mejilla a la fuerza.

"Las reglas de tolerancia cero deben aplicarse aquí. Este tipo de asaltos no son aceptables", dijo la editora jefe de la cadena alemana, Ines Pohl, en un comunicado.

"Todos debemos luchar para que las mujeres periodistas sean capaces de realizar sus trabajos en los grandes eventos deportivos. Eso comienza por llamar a estas cosas por su nombre. No es una pequeña ofensa, sino un asalto sexual", apuntó.

El hombre que besó y tocó a la periodista desapareció rápidamente del lugar.

Julieth González Theran, que trabaja para el servicio en español de la cadena, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido y dijo que continuará realizando su trabajo como hasta ahora.

"El asalto es el tema hoy, pero mañana espero seguir hablando de fútbol", deseó.

En el último año, el movimiento #MeToo, impulsado y apoyado por grandes personalidades, ha denunciado las situaciones de acoso o violencia sexual a la que se ven sometidas las mujeres en el ejercicio de su labor profesional.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.The incident can be seen here (00:13).Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es