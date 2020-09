El croata Ante Rebic firma con el Milan por cinco años

Llegado desde Alemania el pasado curso, Rebic, de 26 años, fue la última temporada el máximo anotador del Milan, con 12 tantos en 30 partidos.

En su comunicado, el equipo 'rossonero' precisó que el final del contrato de Rebic queda fijado en el 30 de junio de 2025.

🇭🇷 Rebić 12 🔴⚫ A new season, a new adventure, a new number Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo numero di maglia #ReadyToUnleash#SempreMilanpic.twitter.com/nf5qVQB2Tx