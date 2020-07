"Querría pedir disculpas a todos aquellos que se molestaron o se sintieron insultados por mi comportamiento", señaló el jugador de 19 años en su cuenta de Instagram.

"Quiero ser honesto: Fui inocente llevando la camiseta en una sesión de entrenamiento privada. Era la de mi amigo Jadon Sancho. La llevé únicamente por Jadon, no tenía nada que ver con el Dortmund", explicó, añadiendo que "no tenía ninguna excusa para este comportamiento inmaduro".

El goleador de 19 años mostró por Instagram, en una publicación que eliminó rápidamente, la camiseta del internacional inglés Jadon Sancho, su antiguo compañero en las categorías inferiores del Manchester City. Muchos aficionados del Schalke le ciritcaron en las redes sociales.

"Le dije rápidamente a Rabbi Matondo por teléfono que pensaba que era una acción claramente desconsiderada", señaló el martes el director deportivo del Schalke Jochen Schneider, a SID, agencia filial de la AFP.

A sincere apology. To @s04 and all the fans. pic.twitter.com/RjUqpPIVFL