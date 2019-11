Tres años después del accidente aéreo, el Chapecoense cae a la Serie B brasileña

El equipo de Chapecó perdió 1-0 con el Botafogo y quedó a nueve puntos del Ceará, primer equipo fuera del descenso y con el que tiene los criterios de desempate desfavorables, cuando apenas faltan nueve puntos por disputarse.

El descenso culminó un mal año en todos los sentidos para el Chapecoense, que enfrenta graves problemas económicos y vio como en los despachos, problemas en la directiva dejaban el club sin rumbo y en el césped, los fichajes realizados no rindieron lo esperado.

Tras el accidente aéreo que sufrió la expedición del Chapecoense el 28 de noviembre de 2016 en Colombia, donde se dirigía para disputar la final de la Copa Sudamericana, el club logró rehacerse rápidamente.

El resto de equipos de la Serie A brasileña optaron por ceder jugadores al Chapecoense y facilitar contrataciones, con lo que en 2017, además de debutar en la Copa Libertadores como simbólico ganador de la Copa Sudamericana, logró finalizar en una meritoria octava posición en el Brasileirao, logrando nuevamente el billete para la máxima competición continental.

En 2018, el equipo ya no logró el mismo rendimiento. Eliminado en la fase previa de la Libertadores por el Nacional uruguayo, el Chapecoense sólo logró salvarse en el Brasileirao en la última jornada, cuando venció por 1-0 al Sao Paulo y finalizó decimocuarto, dos puntos por encima del descenso.

Final de partida. Com o resultado, infelizmente, não temos mais chances matemáticas de permanecer na Série A. Apesar do momento difícil, não iremos nos entregar. O ORGULHO DE SER CHAPE permanece, independente da divisão. Com trabalho e a força da torcida, em breve voltaremos! pic.twitter.com/FZxqdNAnhO