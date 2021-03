¿Cómo encaja Blake Griffin en Brooklyn Nets?

Por TVMAX



Ya es oficial: Blake Griffin se suma a los Brooklyn Nets tras su desvinculación de Detroit Pistons, acordando un contrato válido de 1,2 millones de dólares por lo que resta de la campaña.

Griffin se suma a unos Nets en gran forma. Los de Nash han ganado 10 de sus últimos 11 partidos, quedando con marca de 24-13, a medio encuentro de la punta de la Conferencia Este, hoy en manos de los Philadelphia 76ers (24-12).

Tan bueno es el presente de Brooklyn, aún sin contar con varios compromisos con Kevin Durant, que abrieron esta semana con el primer puesto de nuestros habituales Power Rankings.

Con eso en mente, está claro que Blake no puede esperar un protagonismo desmedido, sino que tendrá que ir ganándose sus minutos. A menos que haya una sorpresa mayúscula, el cuadro titular del equipo está establecido con Irving, Harden, Harris, Durant y Jordan, por lo que Griffin seguramente salga con una segunda unidad donde aparecen nombres claves como Landry Shamet, Bruce Brown, Jeff Green y Nicolas Claxton, de marcado despegue en los últimos partidos.

Considerando que Brooklyn suele utilizar formaciones pequeñas, con un solo interior clásico en cancha (o ninguno), no será fácil para el ex Detroit tener minutos demasiado importantes. Al menos no hasta que demuestre su valía para el equipo: Jordan absorbe unos 20 minutos por encuentro, Claxton pide al menos 15 con sus recientes producciones, mientras que normalmente vemos entre 10-12 minutos con Green como cinco.

Blake deberá aprovechar bajas y exprimir al máximo cada oportunidad que tenga, porque las chances no le sobrarán. Imaginar al oriundo de Oklahoma jugando entre 15 y 20 minutos en sus primeros desafíos parece lo más razonable. Y ni siquiera eso está 100% garantizado en los casos en los que Brooklyn esté completo.

Fuente: nba.com