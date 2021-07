Copa Oro 2021 Concacaf Todos los entrenadores de la Copa Oro 2021

Mientras que otros como: Thomas Christiansen, Fabián Coito y John Herdman intentarán debutar con respeto e intentarán llegar lo más lejos posible.

La selección de Canadá, vendrá con un equipo renovado y su técnico John Herdman intentará dar la sorpresa en su primera experiencia dirigiendo a un equipo masculino. Sucede que el técnico Inglés dirigió a la selección femenina de Nueva Zelanda desde el 2006 - 2011 y después a la selección Femenina de Canadá en el año 2011-2018.

Big thanks to Steve Reed for all his work in office at Canada Soccer, so many achievements but most importantly a good man from the beginning to the end.. Enjoy your retirement 🇨🇦🔥 pic.twitter.com/VFo4Zy0J57