Ajax pierde a cuatro titulares por el Covid-19 para partido de 'Champions'

Debido a contagios por el Covid-19, el Ajax de Ámsterdam no podrá contar con cuatro de sus titulares, entre ellos su capitán Dusan Tadic y el arquero André Onana, en su enfrentamiento del martes en Liga de Campeones contra el Midtjylland danés, informó la prensa holandesa este lunes por la noche.

Los otros dos son los centrocampistas Davy Klaassen y Ryan Gravenberch.

Ninguno de los cuatro forma parte de la convocatoria de solo 17 jugadores que forman parte del grupo que ha viajado a Dinamarca para el partido del grupo D de la Liga de Campeones.

En esa convocatoria solo hay un portero, el joven e inexperimentado Kjell Scherpen (20 años), que no ha debutado aún con el Ajax en partido oficial.

En total, el técnico Erik ten Haag ha tenido que dejar en casa a once jugadores del primer equipo por motivos relacionados con el nuevo coronavirus.

"No me quiero extender con casos individuales, pero lo que puedo decir es que los jugadores afectados podrían jugar en Holanda pero no en Europa como consecuencia de las diferentes normativas", explicó el técnico.

"Se sometieron a un test este lunes, pero no tienen ningún síntoma ni se quejan de nada", añadió.

El Ajax someterá a algunos de sus jugadores a un segundo test y en el caso de ser negativos, haría viajar en el último momento a esos futbolistas a Dinamarca para disputar el partido.