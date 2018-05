Al-Khelaifi echa balones fuera al reponder por Buffon al PSG

Relacionados Juventus cerró el curso con triunfo en la despedida a Buffon

Preguntado por si Buffon, que se despidió el sábado de la Juventus, jugará en el PSG la próxima temporada, Al-Khelaifi respondió: "Tenemos a (Alphonse) Areola, es nuestro número 1...".

Al insistirse si seguirá así la próxima temporada, el presidente dijo: "Sí, por supuesto".

"Es un portero fantástico, muy carismático, un gran señor. Estoy seguro que todos los clubes le quieres", aseguró el dirigente al ser preguntado por Buffon.

El sábado, en otra entrevista al diario Le Parisien, Areola advirtió que se sentía "titular" y que no descartaba abandonar el PSG si se sentía amenazado. "Si no sigo como titular, significa que lo que he hecho esta temporada no sirve de nada", explicó el arquero.