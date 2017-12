Dejó bien claro que tiene ofertas con otros clubes peruanos para el 2018; "Estoy esperando que se resuelva todo, tengo varias ofertas en Perú, me quisiera quedar en Universitario, lo he dicho siempre, me ha ido muy bien allí, me quiere la hinchada, me quiere la directiva y eso es muy importante".

El panameño Quintero lo que está buscando es tranquilidad para su familia, ha estado casi cuatro años moviéndose en varios países y espera estar estable en algún lugar y a la espera de que se resuelva todo.