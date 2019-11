"Espero volver al campo lo antes posible", comento Morgan a USA Today. "Después de tener un bebé sano, quiero volver con el equipo nacional y espero jugar en Tokio".

Morgan dio a conocer su embarazo en sus redes sociales el 23 de octubre del presente año, junto a Servando Carrasco, su esposo, quien también es jugador de fútbol y milita en el LA Galaxy.

We are already in love and we haven’t even met her yet. Newest member of the Carrasco family, coming soon. pic.twitter.com/xeJPuDQgiS