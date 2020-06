Amazon se anota un golazo con "El presidente", su serie sobre el "FIFA Gate"

La serie cuenta en ocho capítulos, con un tono que va desde la sátira hasta el ridículo, la historia del ex dirigente de fútbol chileno Sergio Jadue, quien se convirtió en un jugador clave en el escándalo de corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), destapado en 2015, y denominado en el ámbito mediático como "FIFA Gate".

Como de costumbre, el actor colombiano, a quien hemos visto encarnando personajes como Pablo Escobar en la telenovela "El Patrón del Mal" y Hugo Chávez en la serie "El Comandante", realiza un trabajo magistral en la producción de la plataforma "streaming".

Parra pasó meses metiéndose en la piel de Jadue, quien pasó de ser el presidente de un pequeño equipo de fútbol chileno de segunda división, a presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) y posteriormente vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

El propio Armando Bó, guionista y director de la serie, contó a Efe que la frase que dice "mejor reír para no llorar", queda perfecta para definir el ambiente de la historia que se narra a través del guión que escribió junto a Martín Méndez, Javier Rozenwasser, Luis Barrales, Rodrigo Fluxa y Mariana Levy, la única mujer del equipo.

Además, cabe destacar que Bó ostenta el premio Óscar a Mejor Guion Original, junto a Nicolás Giacobone, por la aclamada película "Birdman" (2014) del director mexicano Alejandro González Iñarritú.

Un gran escándalo llevado a la televisión

Lo que permitió la conspiración de sobornos por 150 millones de dólares, en la que Jadue hila una red manejada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Julio Grondona, es una serie de maquinaciones que sin duda quedaron mejor contadas desde el humor. Al menos en los primeros capítulos a los que tuvo acceso Efe, es fácil imaginárselos como parte de una comedia disparatada.

Sorprendentemente, "El presidente" también es una serie en la que las mujeres son las que mueven los hilos de un mundo considerado tan masculino como es el del fútbol.

La actriz mexicana Paulina Gaitán encarna a María Inés "Nené" Facuse, la ambiciosa mujer de Jaude y el motor detrás de todos sus manejos.

Por su parte, su compatriota Karla Souza, en su primer papel en español para la pantalla chica, tras su exitosa participación en "How to Get Away With Murder", es la única que caracteriza un personaje ficticio y representa a los agentes del FBI que destaparon el caso. Su interpretación no es solo sorprendente y compleja sino que le permite demostrar su habilidad con acentos e idiomas.

Para poder disfrutar de la joya que es "El presidente", filmada a lo largo de cuatro meses en Brasil, Argentina y Chile, hay que aguantar la hermosa lentitud de los primeros dos capítulos y esperar hasta el cuarto episodio en el que la historia empieza a llegar al clímax.

Bó consiguió hacer una serie tan suramericana como universal, con guiños culturales en los colores, la música y hasta la escenografía, perfectamente entendible y disfrutable para la audiencia, incluso o en especial, para los que no son fanáticos del fútbol.