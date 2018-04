Andrés Iniesta confirma que es su "última temporada" en el Barcelona

"Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última" en el Barcelona, dijo entre lágrimas Iniesta.

"Si hubiese imaginado acabar mi etapa aquí, mi carrera aquí, creo que la forma hubiera sido esta, sintiéndome útil, sintiéndome importante, sintiéndome titular, con la opción de ganar títulos y las sensaciones positivas que he tenido durante todo este año", añadió.

"Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno, conmigo mismo, a nivel familiar", dijo Iniesta en una multitudinaria rueda de prensa, en la que estuvo gran parte de la plantilla presidida por el presidente Josep Maria Bartomeu.

Símbolo de la época dorada del Barça, a la altura de Messi, y de la selección española, a la que hizo campeona del mundo en 2010, Iniesta da un giro a su carrera cuando todo parecía apuntar a que la acabaría en el club de su vida.

En otoño pasado, el de Fuentealbilla había firmado un contrato "de por vida" con el club, pero tras 22 años vistiendo de azulgrana, 16 de ellos en la primera plantilla, considera que ya no puede seguir al nivel que requiere el Barcelona.

"En unos días cumpliré 34 años, me he exprimido al máximo por mi club, me he dejado el alma por este equipo por este club, yo me conozco sé cómo estoy... Y entiendo que de aquí en adelante por motivos naturales, de ley de vida, todo iba a costar algo más", explicó.

No obstante, dejó claro que seguirá jugando al fútbol aunque no especificó donde, remitiendo al final de temporada.

"Hay cosas por hablar, cosas por cerrar", dijo Iniesta, antes de precisar que "siempre he dicho que no competiría nunca contra mi club por lo tanto todos los escenarios que no sean Europa pueden ser", aseguró sin precisar si China será su próximo paso, tal como se especulaba en las últimas semanas.

"Se irá Iniesta, el Barça seguirá jugando bien, seguirá ganando y el fútbol sigue, la vida sigue, y lo importante es elegir bien el momento para decir hasta aquí", concluyó.

Iniesta se va del Barça tras 22 años en los que ha ganado 4 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 8 Ligas españolas, 7 Supercopas de España y 6 Copas del Rey.

AFP.