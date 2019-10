“Por supuesto que me gusta que Ansu esté en la sub-21. Ojalá pueda ayudar al siguiente compromiso. Nosotros lo teníamos en la prelista. Ha roto el sistema de edades que están estipuladas. No es descartable que esté en la Euro 2020. Si empieza a marcar goles y a despuntar no vamos a renunciar a un jugador así con nosotros. Todos los buenos son bienvenidos. Ansu ha demostrado muchísimas cosas. Por supuesto que sería factible que estuviera en la Euro”.

Moreno también dio que hablar al dar a conocer la oportunidad de que el capitán Sergio Ramos participe en los próximos Juegos Olímpicos.

“No he hablado con él de este tema. Me he enterado por lo que me han comentado. Le define ese afán, de tener una motivación más para sumar en su carrera. Lo más justo para todos y para el propio jugador es que estén si están a un nivel alto. A Sergio lo ves entrenar y estoy seguro que va a mantener ese nivel”.

En la rueda de prensa, también se le preguntó al técnico que es lo que espera del equipo rival, en este caso Noruega. En este caso Moreno habló sobre la manera de jugar del país nórdico, ya que él tanto Suecia como Noruega se han caracterizado por mantener una forma de jugar que les ha ayudado a dar un alto nivel. Aunque el seleccionador español creé que si España domina la posesión del balón, el rival no podrá dar muchas sorpresas.

Por último, Robert Moreno hablo sobre si la selección está más abierta que nunca en el aspecto de la llamada a la selección para los jugadores.

“Puede ser que sí. El criterio que seguimos es seguir lo que hacen los jugadores. Tenemos en cuenta el historial que traen detrás. Pero estamos siendo justos. Si un jugador está en un alto nivel tiene opciones de venir. La competencia es buena. Estoy muy contento con el grupo que tenemos. No sé si en Europa hay una selección tan completa”.