Hormechea, quien fue elegido el jugador del partido, mojó a los 57 y 80 minutos de tiempo corrido en enfrentamiento disputado en el coloso de Juan Díaz.

Jonathan Murillo, en un contragolpe mortal, puso el 3-0 al 90+6'.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo jueves 9 de agosto en el Independence Park de Kingston, Jamaica.

57' Goal DAU!!! Palacio finds Mosquera in the box who nods a powerful header to beat Hyatt and score the first goal of #SCL2018!57' Gol DAU!!! Palacio habilitó a Hormechea que de cabeza venció a Hyatt para anotar el primer gol de la #SCL2018!#SCL2018 | @ArabeUnido_pic.twitter.com/2UsX2YTU2X