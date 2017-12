Con un fútbol contundente, el Toronto FC es el campeón de la Major League Soccer, derrotando al Seattle Sounders de Román Torres.

Esta vez le tocó a Armando Cooper levantar la copa de la MLS. Armando Cooper ingresó al minuto 84 y tuvo una clara donde puso el balón al poste pero su compañero Víctor Vázquez puso el gol definitivo para el 2-0.

El primer gol del Toronto FC cayó al minuto 67 por intermedio de Jozzy Altidore.

Román Torres jugó los noventa minutos del partido.

The moment @torontofc have been waiting for. #MLSCuphttps://t.co/nrPiWW0suq