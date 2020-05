Lo llamativo de la noticia es que, según apunta el periódico italiano Il Corriere dello Sport, la información sobre el estado de salud del ex Instituto de Córdoba habría sido filtrada por el entorno de Cristiano Ronaldo, con el objetivo de justificar su negativa a regresar a Italia para quedarse en Portugal.

El diario expresa que Cristiano quiere demostrar que la situación sanitaria aún no fue solucionada, más allá de que el propio CR7 fue descubierto rompiendo el aislamiento para entrenar allí en Madeira junto con su esposa Georgina Rodríguez.

Según Corriere dello Sport, el entorno de Cristiano Ronaldo habría filtrado la versión de un cuarto positivo de COVID-19 de Dybala (con esto justifica no regresar a Italia). En tanto, Oriana Sabatini, pareja del jugador, confirmó en Canal 9 que Paulo no volvió a dar positivo.

"El de Dybala no es un fenómeno extraño, ocurre más de lo que piensas. Alrededor del 20% de los infectados, que están bien, aún son positivos, y a veces no podemos darles de alta en el hospital porque no tienen las condiciones en casa para estar en cuarentena”, aseguró Giovanni Di Perri, jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital Amedeo di Savoia, en diálogo con Tuttosport. ¿Aparecerá el propio Paulo para esclarecer las versiones?

Texto: Gastón Hirschbrand (Yahoo Deportes)