Asociación Paraguaya admite que FIFA investiga supuesto caso de corrupción en Olimpia

"Es una denuncia de un particular que se presentó en enero y se envió a la FIFA que demostró interés y asumió dirección y competencia", expresó en declaraciones a la AFP el secretario general de la entidad, Luis Kanonnikoff.

Filtraciones de la denuncia con detalles de supuestos mensajes del presidente de Olimpia con un "arreglador de partidos" fueron publicados este jueves por la prensa local.

"No tenemos mayores conocimientos sobre el asunto. Solamente las partes saben. Ya nos enteraremos cuando se produzca una resolución de la FIFA y acataremos", subrayó el directivo de la APF.

Trovato usó las redes sociales para responder a los detalles de la denuncia filtradas en la prensa: capturas de pantallas de conversaciones de WhatsApp y cheques presuntamente usados como forma de pago.

"Como no llegó la bomba de Suiza, perdieron la paciencia. Todo a su debido tiempo", remarcó.

"Sería bueno que verifiquen quién es el denunciante. (Ojalá) que no terminemos en testigo falso. Ojo! (Es) una batalla más que me meten por defender a muerte a Olimpia. Les aviso. No me voy a arrodillar a ustedes y voy a seguir luchando por mi club", puntualizó en otro tuit.

En declaraciones a la radio 1080 AM, el titular del club, "rey de copas" de Paraguay, dijo que hay una investigación paralela de la matriz del fútbol mundial que podría afectar a otros clubes.

"Están nerviosos", enfatizó.

El club más antiguo de Paraguay, 44 veces campeón en su historia, con tres títulos de Copas Libertadores (1979-1991-2002) en su haber, un título como campeón del mundo (1979) y tetracampeón de los últimos cuatro certámenes de primera división, se prepara para la reanudación de la Libertadores como cabeza del Grupo G.

El equipo conducido por el argentino Daniel Garnero con 4 puntos acumulados enfrentará de visita al puntero de la serie, el Santos de Brasil (6 puntos), el 15 de septiembre.